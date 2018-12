Was sollen wir eigentlich lernen? Was müssen Kinder wissen? Welche Rolle spielt die Literatur? Welcher Auftrag erwächst daraus für Schulen, Hochschulen und die Öffentlichkeit? Darüber wollen wir in der ZEIT-Bildungswerkstatt gemeinsam Ihnen nachdenken. Denn über kaum ein Thema gibt es so viele unterschiedliche Ansichten wie über die Frage, was eigentlich die richtige Bildung ist.

Manche fordern die Wiederkehr eines klassischen Wissenskanons mit Werken, die jeder kennen muss; andere wollen vor allem das vermitteln, was Menschen am stärksten von Maschinen unterscheidet, also Kreativität, Teamwork und Sozialkompetenz. Einige beharren, dass der Schlüssel zur Welt in Schiller oder Kafka zu finden ist. Andere bestehen darauf, dass das digitale Verständnis schärfer wird und man Programmiersprachen kennt. Oder muss das alles zusammengehen? Und was ändert sich dann also in Schulen und Hochschulen?

In der ZEIT-Bildungswerkstatt wollen wir an diesen großen Fragen arbeiten und gemeinsam entwickeln: Wie kann die Bildung der Zukunft aussehen? Werkstatt heißt dabei, dass Leserinnen und Leser gemeinsam ins Gespräch kommen – und wir die Fragen und Erfahrungen immer mit einem ganz besonderen Gast diskutieren.

In Stuttgart dabei ist Sandra Richter. Die 44-Jährige ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Stuttgart und machte im vergangenen Jahr mit ihrer 700-seitigen »Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur« Furore. Künftig wird sie Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach sein, in Friedrich Schillers Geburtsort vor den Toren Stuttgarts. »Sie soll die Seele der deutschen Literatur digitalisieren« schrieb die ZEIT nach ihrer Ernennung über sie. Am 1. Januar tritt sie ihr Amt an. Schon drei Wochen vorher wird sie mit den Freunden der ZEIT diskutieren. Zudem wird Manuel J. Hartung vor Ort sein. Der 37-Jährige verantwortet als CHANCEN-Ressortleiter die Bildungsberichterstattung der ZEIT – und ist neugierig auf Ihre Ideen, wie sich Schulen und Hochschulen ändern sollten.