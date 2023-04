Geboren 1974, Diplom in Biochemie, anschließend Studium des Wissenschaftsjournalismus. Unter anderem Redakteurin bei ZEIT ONLINE, der Freitag, New Scientist Deutschland und fast sieben Jahre lang im Wissen-Ressort der Süddeutschen Zeitung. Sie lebt glücklich mit Mann, Hund, Katzen und Schafen im Oderbruch nahe Polen. Einen 5.000 qm großen Garten mit vielen alten Obstbäumen bewirtschaftet sie inzwischen in vierter Saison.

© Privat