Erinnern Sie sich noch an den Traum der Aufklärer: Dass die Religionen ebenso wie die Religionskonflikte eines Tages verschwunden wären – und die Welt ein friedlicherer Ort? Es ist anders gekommen. Glaube macht auch heute Politik. Glaube prägt die herrschende Moral. Glaube beeinflusst das private und das öffentliche Leben, in vielen Ländern sogar noch Gesetz und Staat. Kann die Religion selbst dazu beitragen, die Welt zu befrieden? Wie gelingt das Zusammenleben der Kulturen? Welche Rolle spielen die Kirchen künftig im »Abendland«? Die Konferenz der ZEIT-Stiftung in Kooperation mit dem ZEIT-Verlag blickt in die »Zukunft der Religion« – und fragt nach den Voraussetzungen des Friedens in einer Zeit, die tolerant und frei, aber auch glaubensfanatisch ist.



1. Eröffnungsvortrag – Wie viel Religion verträgt die Demokratie?

Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hält den Eröffnungsvortrag der Konferenz in der Hauptkirche St. Petri.

Datum: Freitag, 23. Februar 2018

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Hauptkirche St. Petri, Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg