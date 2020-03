Jeder fängt mal an. Aber wie gelingt der Start in ein erfolgreiches und ausgefülltes Berufsleben? Im ersten Job ist man oft unsicher: Wie wirke ich, wie bringe ich mich und meine Fähigkeiten in ein Team ein? Wie komme ich mit meinen Aufgaben zurecht? Was kann ich als Einsteiger von meinem Arbeitgeber und meinen neuen Kollegen verlangen?

In der Podiumsdiskussion mit ZEIT CAMPUS, der Techniker Krankenkasse und Vertretern weiterer renommierter Unternehmen konnte über „Die ersten 100 Tage im Job“ diskutiert, im Anschluss einer von zwei interaktiven Workshops, in denen unsere erfahrenen Coaches handfeste Tipps zu Berufsorientierung und Bewerbung gegeben haben, gewählt und beim Get-together persönliche Gespräche mit den Referenten und Coaches geführt werden.

Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein spannends Wintersemester 2019!